Ураган "Харви" уже убил десять человек

Об этом во вторник утром, 29 августа, сообщил представитель местных властей. По его данным, количество жертв растет. Уже погибли десять человек.

При этом только в округе Харрис шесть погибших, смерть которых может быть связана с наводнениями. Вместе с тем пресс-секретарь местного медицинского экспертного центра Триш Бентли отметил, что два человека погибли в округе Монтгомери, а также по одному в Рокпорте и Ла-Марке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за урагана "Харви" в США произошла утечка химических веществ в результате разрыва трубопровода. В связи с этим управление по вопросам безопасности и чрезвычайного положения округа Харрис, выпустило экстренное предупреждение для жителей близлежащих городов о предоставлении им временного убежища.​