Ураган "Харви" уже убил десять человек

Число погибших в результате урагана "Харви", который обрушился на Соединенные Штаты Америки, достигло десяти человек.
Об этом во вторник утром, 29 августа, сообщил представитель местных властей. По его данным, количество жертв растет. Уже погибли десять человек.
При этом только в округе Харрис шесть погибших, смерть которых может быть связана с наводнениями. Вместе с тем пресс-секретарь местного медицинского экспертного центра Триш Бентли отметил, что два человека погибли в округе Монтгомери, а также по одному в Рокпорте и Ла-Марке.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за урагана "Харви" в США произошла утечка химических веществ в результате разрыва трубопровода. В связи с этим управление по вопросам безопасности и чрезвычайного положения округа Харрис, выпустило экстренное предупреждение для жителей близлежащих городов о предоставлении им временного убежища.