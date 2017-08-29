Украина инициирует проведение видеоконференции контактной группы, - Олифер

В связи с чем украинская сторона инициирует проведение 31 августа видеоконференции контактной группы по Донбассу. Об этом на своей страничке в сообщила Facebook во вторник, 29 августа, сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее данным, в преддверии нового учебного года, украинская сторона инициирует проведение видеоконференции Трехсторонней контактной группы. Skype-встреча необходима в связи с тем, что со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей не соблюдается режим прекращения огня, а также с целью призвать боевиков обеспечить беспрепятственный доступ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории Донбасса, включая украинско-российскую границу, - пояснила она.

Напомним, 23 августа трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о режиме прекращения огня на Донбассе с 25 августа 2017 года. "

Как сообщал УРА-Информ, российские наемные войска и подчиненные им боевики продолжают нарушать, объявленный накануне, режим тишины. Только за прошедшие сутки противник 19 раз открывали огонь по украинским позициям.