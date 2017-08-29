Теракт в Кабуле организовал "Талибан"

Согласно заявлениям боевика организации Забихула Мухаджида, террористы планировали подорвать группу военных.

В результате теракта пострадало более десяти и погибло пятеро человек. Однако точное число жертв еще не установлено. Многие пострадавшие находятся в тяжелом физическом состоянии.

Смертник подорвал себя возле американского консульства. Ранее следствие предполагало, что целью атаки террористов могли стать официальные лица США.

Как выяснилось, пресс-секретарь начальника полиции Кабула Басир Муджахид предполагает, что филиал банка мог быть целью смертника.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в афганском городе Лашкаргах погибли пятеро людей, еще по меньшей мере 40 человек получили многочисленные ранения.