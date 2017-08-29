15:35 29.08.2017 | Общество | Новости
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Теракт в Кабуле организовал "Талибан"

Вчерашнюю террористическую атаку в Кабуле подготовила преступная группировка "Талибан". Об этом передает информационное агентство Al Jazeera.
 

 

Теракт в Кабуле организовал

Согласно заявлениям боевика организации Забихула Мухаджида, террористы планировали подорвать группу военных.

В результате теракта пострадало более десяти и погибло пятеро человек. Однако точное число жертв еще не установлено. Многие пострадавшие находятся в тяжелом физическом состоянии. 

Смертник подорвал себя возле американского консульства. Ранее следствие предполагало, что целью атаки террористов могли стать официальные лица США.

Как выяснилось, пресс-секретарь начальника полиции Кабула Басир Муджахид предполагает, что филиал банка мог быть целью смертника.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в афганском городе Лашкаргах погибли пятеро людей, еще по меньшей мере 40 человек получили многочисленные ранения. 


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