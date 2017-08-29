Ryanair начнет полеты из Украины в следующем году, - Омелян

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Согласно его словам, в результате "искусственного препятствия" полеты от авиакомпании Ryanair переносятся до 2018 года. В даный момент переговоры по данному вопросу продолжаются.

Тем не менее Омелян глубоко уверен, что Ryanair имел все основания и возможности в сентябре этого года начать полеты из аэропортов "Борисполь" и "Львов".

"Мы столкнулись с искусственными препятствиями... Однако я должен всех разочаровать - Ryanair полетит из Украины. В следующем году точно", - отметил министр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство киевского аэропорта "Борисполь" саботировало переговоры и приход в Украину авиакомпании Ryanair. Уже с самого начала переговоров было понятно, что происходит полный саботаж соглашения.