14:58 29.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ryanair начнет полеты из Украины в следующем году, - Омелян

Европейский лоукостер Ryanair начнет снова летать из украинской страны уже в следующем году. 

Ryanair начнет полеты из Украины в следующем году, - Омелян

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Согласно его словам, в результате "искусственного препятствия" полеты от авиакомпании Ryanair переносятся до 2018 года. В даный момент переговоры по данному вопросу продолжаются. 

Тем не менее Омелян глубоко уверен, что Ryanair имел все основания и возможности в сентябре этого года начать полеты из аэропортов "Борисполь" и "Львов". 

"Мы столкнулись с искусственными препятствиями... Однако я должен всех разочаровать - Ryanair полетит из Украины. В следующем году точно", - отметил министр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство киевского аэропорта "Борисполь" саботировало переговоры и приход в Украину авиакомпании Ryanair. Уже с самого начала переговоров было понятно, что происходит полный саботаж соглашения.


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