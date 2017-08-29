Прокуратура сообщила о подозрении сыну Шуфрича

По согласованию с прокуратурой города следователем Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве подозревают 23-летнего водителя, который совершил аварию на улице Шота Руставели, в результате которого был травмирован пешеход. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее данным, согласно медицинской документации травм, полученных пострадавшим, действия правонарушителя квалифицированы по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения. При этом Максимец добавила, что после объявления о подозрении, Шуфричу-младшему и его адвокату вручены ходатайство о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, которое будет направлено в Шевченковский районный суд столицы для принятия решения.

В суд также направлено ходатайство об аресте автомобиля, за рулем которого во время ДТП находился сын народного депутата.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в субботу, 26 августа, произошло ДТП с участием Нестора Шуфрича-младшего. Позже полиция открыла производство по факту данного дорожно-транспортного происшествия.