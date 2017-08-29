Президент в донецком Покровске открыл уникальную школу за 70 миллионов

На торжественное открытие в Покровск приехали Президент Украины Пётр Порошенко и председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, под патронатом которого проходила реконструкция.

"Очень важно, что открытие опорных школ происходит накануне Дня знаний, – отметил Пётр Порошенко. – С первого сентября украинские школьники сядут за парты обновленных учебных классов. Этот праздник является символом стремления к знаниям наших детей. Все мы были учениками и хорошо знаем, что именно в стенах родной школы закладываются личностные качества и основы для будущих достижений".

Кроме открытия опорных школ, по словам Президента, государство продолжит шаг за шагом возрождать Донбасс – отстраивать инфраструктуру, мосты, путепроводы, дороги. Только в этом году, по словам президента, на восстановление дорог будет направлено восемьсот миллионов гривен.

"Визит главы государства на Донетчину, – добрый знак для всех её жителей, – прокомментировал Павел Жебривский. – Вопреки войне, наш край развивается и будет развиваться дальше, поскльку к Донецкой области сегодня приковано внимание Президента и всей страны, сюда направляется значительный финансовый ресурс. Мы были, есть и останемся частью Великой Соборной Украины".

"Школу подготовили к открытию за девять месяцев, хотя планировали за шесть, – сказал покровский городской голова Руслан Требушкин. – Было очень много мелочей, появлялись новые элементы, не учтённые первоначальным проектом – например, освещение, раздевалки и душевые на школьном стадионе, чтобы он мог принимать спортивные соревнования. Я уверен, что в этой школе дети будут получать знания совсем другого уровня, однозначно под этот уровень подтянутся и учителя – им придётся соответствовать".

По уверениям директора школы Екатерины Пащенко, по оборудованию школа не будет иметь равных в регионе. Так, одних только интерактивных досок здесь установлено 17. Департамент образования и науки Донецкой облгосадминистрации передал заведению две цифровые лаборатории, проекторов и мультимедийные комплексы. Также оборудован кабинет хореографии и современный конференц-зал. Особое внимание уделено детям с особыми потребностями, которые, благодаря техническому оснащению школы, смогут учиться наравне с остальными своими сверстниками.

Как сообщил мэр, опыт в создании опорной школы станет опорой в реконструкции и других учебных заведений города.

"Мы получили задание от Павла Жебривского – за 5-10 лет подтянуть остальные школы до такого же уровня, – пояснил городской голова. – Уже сейчас четыре школы в Покровске стали победителями в конкурсе на соискание траншей ЕБРР. До конца года мы планируем уладить все формальности, а уже в 2018-м – приступить к их капитальному ремонту и реконструкции. Я горжусь нашим Покровском, горжусь школой, которая стала одной из первых подобных на Донетчине. Хотелось бы поблагодарить и Президента, и губернатора от имени всех учащихся и всех горожан за такой прекрасный подарок к первому сентября".

Всего за парты новой школы сядут 978 юных жителей Покровска.