11:35 29.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пойманы нападавшие на журналиста Варшанидзе

В Одесской области задержаны двое мужчин, подозревающихся в избиении журналиста. Об этом передает пресс-служба прокуратуры в Одесской области.
 

Пойманы нападавшие на журналиста Варшанидзе

На данный момент установлено, что 28 августа 2017 года, были арестованы двое мужчин, которых обвиняют в нападении на журналиста с нанесением ему серьезных физических увечий. Нападавшие оказались местными жителями.

Двоим задержаным прокуратура инкриминирует уголовное дело по ч. 2 ст. 345-1 УК Украины (насилие в отношении журналиста). Преступникам грозит лишение свободы до десяти лет.

Отметим, что сейчас ведется досудебное расследование и сбор показаний пострадавших и очевидцев. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", тремя днями ранее в  Овидиополе Одесской области жестоко избили журналиста, главного редактора местной газеты "Надднестрянская правда" Романа Варшанидзе.

При этом Варшанидзе также подчеркнул, что трое нападавших являются жителями Черноморска, спортсменами из одного из кикбоксерских клубов.


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