15:20 29.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Появились подробности состояния потерпевшего в ДТП с Шуфричем

Пострадавший в дорожно-транспортном происшествии с авто сына Шуфрича находится в реанимации. В часности, Алексею Мельниченко сделали вторую операцию на головном мозге.

Появились подробности состояния потерпевшего в ДТП с Шуфричем

Об этом сообщают украинские СМИ.

Как известно, медики у пострадавшего ДТП зафиксировали сложную черепно-мозговую травму. При этом медикаменты пострадавшему покупает человек, который передает их с другой стороны 17-й больницы в Киеве.

Также врачи сообщили, что пациент находится в реанимации и отходит от наркоза. 

"На вид сын слабый, говорить не может, потому что подключен к системам. Но на вопросы реагирует адекватно, общается знаками", - отметили врачи.

Стоить отметить, 29 августа 23-летнему Нестору Шуфричу-младшему должны объявить о подозрении в совершении аварии с тяжелыми последствиями.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", народный депутат Украины Нестор Шуфрич прокомментировал аварию с участием его сына. Как заявил политик журналистам Главкома, есть надежда на спасение пострадавшего в аварии.


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