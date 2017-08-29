Новые подробности о теракте в Финляндии

Следствие освободило еще двух задержанных по даному делу. Ранее подозреваемых было пятеро.

В результате теракта погибло двое человек и с десятка получили ранение.

Службы безопасности уверяют, что главным организатором является выходец из Марокко - Абдеррахман Буанан.

Напомним, что всех пятерых обвиняемых поместили во временный центр для переселенцев. Жители центра утверждали, что один из виновников теракта вел себя очень странно, постоянно слушая проповеди исламистского толка на своем гаждете.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", полиция Финляндии отпустила марокканца, которого подозревали в организации теракта в городе Турку.