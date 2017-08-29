10:00 29.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100172450:labazovych

Насалик уличил директора НАБУ во лжи

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик завил, что четверть энергетического угля в Украине имеет импортное происхождение.

Насалик уличил директора НАБУ во лжи

"Весь антрацит – это импорт. При этом, уголь марки "А" (антрацит – ред.) составляет 25% от общего количества энергоносителя», - заявил Игорь Насалик.
В то же время, Министр отметил, что ведомству удалось добиться снижения доли антрацита в энергобалансе страны. "В прошлом году этот показатель составлял 40%", - подчеркнул он.

Как сообщалось, директор НАБУ Артем Ситник в эфире канала 24 заявил, что формула "Роттердам+" незаконна, поскольку Украина импортирует всего 2-3% угля.

17 августа сотрудники НАБУ провели обыски Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг в деле, связанном с утверждением угольной формулы "Роттердам+".

22 августа глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк и руководители Секретариата Европейского Энергетического Сообщества обсудили в Вене организацию проведения независимого аудита украинского регулятора.

Источник:  from-ua.com


 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив