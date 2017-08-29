Насалик уличил директора НАБУ во лжи

"Весь антрацит – это импорт. При этом, уголь марки "А" (антрацит – ред.) составляет 25% от общего количества энергоносителя», - заявил Игорь Насалик.

В то же время, Министр отметил, что ведомству удалось добиться снижения доли антрацита в энергобалансе страны. "В прошлом году этот показатель составлял 40%", - подчеркнул он.

Как сообщалось, директор НАБУ Артем Ситник в эфире канала 24 заявил, что формула "Роттердам+" незаконна, поскольку Украина импортирует всего 2-3% угля.



17 августа сотрудники НАБУ провели обыски Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг в деле, связанном с утверждением угольной формулы "Роттердам+".



22 августа глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк и руководители Секретариата Европейского Энергетического Сообщества обсудили в Вене организацию проведения независимого аудита украинского регулятора.