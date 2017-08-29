13:22 29.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Ровенщине зафиксирован очередной случай ботулизма

Новый случай ботулизма был замечен недавно в с. Люхча, что на Ровенщине.

На Ровенщине зафиксирован очередной случай ботулизма

Такие данные распространили в управлении Держпродспоживслужбы Ровенской области. Согласно данным – мужчина 56-ти лет недавно съел тушенку из свинины. Вскоре ему стало плохо и мужчина обратился к медикам – на пятый день после употребления консервов.

Вскоре наличие у человека ботулизма подтвердили лабораторно. Мужчина был доставлен в инфекционное отделение райбольницы города Сарны. Там ему было назначено необходимое лечение. Сейчас состояние мужчины оценивается как средней тяжести.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине в июле были зафиксированы новые случаи заболевания ботулизмом.


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