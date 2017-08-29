Майорск оказался под плотным огнем террористов

Вчера, 28 августа 2017 года, боевики, так называемых республик ДНР\ЛНР обстреляли пропускной пункт города Майорск. Об этом передает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Согласно информации ведомства, боевики открыли огоно по позициям украинских сил около восьми часов вечера. Огонь велся со стрелкового и пулеметного оружия на протяжении получаса.
В ответ украинские военные огонь не открывали, стараясь не нарушать режима "тишины",
Стрелковые снаряды летели с позиций террористов, которые временно не контролируются украинскими ВС в населенном пункте Горловка, Донецкой области.
Отметим, что в результате обстрела ни гражданские, ни военные лица не пострадали. Не были повреждены и гражданские транспортные средства. Сейчас пункт въезда\выезда Майорс продолжает работать в штатном режиме.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно боевики почти час из стрелкового оружия обстреливали дома мирных жителей Майорска.