11:24 29.08.2017 | Общество | Новости
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Капсула Hyperloop установила новый рекорд скорости

Основатель проекта Hyperloop Илон Маск опубликовал новое видео с полевых испытаний, на котором капсула Hyperloop достигает своей максимальной скорости.

Капсула Hyperloop установила новый рекорд скорости

Об этом пишет Science Alert . 

В проводимом конкурсе, разработчики показывали свои технологии на трассе длиной 1,25 км.

Отметим, что команда WARR из Мюнхенского технического университета создала проект, в котором капсула достигла скорости в 323 километров в час, при массе около 80 кг. Кроме того, она и заняла первое место.

В свою очередь сам Сам Илон Маск заявил, что в будущем пассажирский Hyperloop будет двигатся без "мрачного стробоскопического эффекта".

Как сообщал ранее УРА-Информ, в ходе встречи ассоциации губернаторов глава компании "Tesla" Маск сказал, что искусственный интеллект – это для цивилизации очень большой риск. Маск при этом призывал к активному и быстрому госвмешательству – с целью наблюдения за тем, как будут развиваться такие технологии.


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