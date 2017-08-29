Google оставил половину Японии без интернета

Об этом сообщает издание thenextweb. Многие клиенты интернет-провайдеров NTT Communications и KDDI Corp были отключены от сети. Вместе с тем они сообщили о значительном уменьшении скорости соединения.

В результате ошибки не работали билетный онлайн-сервис East Japan Railway, онлайн-банкинг Resona Bank, Saitama Resona Bank и Kinki Osaka Bank, а также игровые серверы Nintendo.

Google извинился за ошибку и заверил, что специаисты исправили неполадку за 8 минут. Впрочем, на полноеценное восстановление работы всех систем ушло несколько часов.

Как сообщалос ране "УРА-Информ", американские IT-компании Facebook, Google, Apple обратились в вышестоящие инстанции с требованием запретить слежку за пользователями через мобильные устройства.