04:00 29.08.2017 | Общество | Новости
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Google оставил половину Японии без интернета

Из-за неверноого протокола шлюза BGP запущенного компанией Google, половина жителей Японии остались без доступа к Интернету.

Google оставил половину Японии без интернета

Об этом сообщает издание thenextweb. Многие клиенты интернет-провайдеров NTT Communications и KDDI Corp были отключены от сети. Вместе с тем они сообщили о значительном уменьшении скорости соединения. 

В результате ошибки не работали билетный онлайн-сервис East Japan Railway, онлайн-банкинг Resona Bank, Saitama Resona Bank и Kinki Osaka Bank, а также игровые серверы Nintendo.

Google извинился за ошибку и заверил, что специаисты исправили неполадку за 8 минут. Впрочем, на полноеценное восстановление работы всех систем ушло несколько часов.

Как сообщалос ране "УРА-Информ", американские  IT-компании Facebook, Google, Apple обратились в вышестоящие инстанции с требованием запретить слежку за пользователями через мобильные устройства.


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