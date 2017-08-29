Cуд по делу сына Шуфрича состоится 30 августа

Об этом на своей страничке в сообщил Facebook сообщил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко. По его словам. законом предусмотрена ответственность за нанесение тяжких телесных повреждений в результате нарушения водителем правил дорожного движения.

Теперь сыну Шуфрича грозит лишение свободы от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве в субботу, 26 августа, произошло ДТП с участием Нестора Шуфрича-младшего. Позже полиция открыла производство по факту данного дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщал УРА-Информ, Шуфрич, во вторник киевская полиция по согласованию с прокуратурой сообщила Шуфричу-младшему о подозрении в совершении ДТП. Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец заявила, что после объявления о подозрении Шуфричу-младшему и его адвокату вручено ходатайство о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, которое будет направлено в Шевченковский райсуд столицы для принятия решения.