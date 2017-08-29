Боевики вновь обстреляли контрольный пост "Майорск"

Обстрел начался около восьми часов вечера. В основном стреляли из крупнокалиберного стрелкового оружия. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, стреляли со стороны неподконтрольного населенного пункта Горловка Донецкой области.

Во время обстрела граждан и транспортных средств на КрП "Майорск" не было. Пострадавших среди гражданских и военных нет. Пограничники в ответ огонь не открывали, - заверили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 28 августа, призвали Россию и Украину приложить как можно больше усилий для полного прекращения огня на востоке Украины.

Лидеры двух стран констатируют, что после телефонного разговора в " нормандском формате", который состоялся 22 августа, ситуация с безопасностью на востоке Украины существенно не улучшилась, а согласованное на прошлой неделе прекращение огня "соблюдается не в полном объеме".