08:32 29.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики продолжают нарушать режим тишины

Российские наемные войска и подчиненные им боевики продолжают нарушать, объявленный накануне, режим тишины.

Боевики продолжают нарушать режим тишины

Только за прошедшие сутки противник 19 раз открывали огонь по украинским позициям. Потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, в конце дня, понедельника, 28 августа, незаконные вооруженные формирования продолжили одиночные обстрелы позиций сил АТО. Учитывая прямую угрозу жизни наших военных, силы АТО вынуждены были четыре раза открывать ответный огонь.

Вместе с тем, на донецком направлении, в районе Авдеевской промзоны, начиная с шести часов вечера и до полуночи боевики трижды обстреливали позиции ВСУ, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Затем около десятич асов вечера враг выпустил по украинским укреплениям четыре мины калибра 82-мм. Кроме того, зафиксированы факты применения оружия в районе шахты Бутовка, Майорска и Зайцево.

На приморском направлении вечером боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов на окраинах Водяного и Широкино.

На луганском направлении крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие боевиков работали неподалеку Станицы Луганской.

Напомним, заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил вчера, в минских соглашениях нет ни одного положения, в котором сказано, что можно вести ответный огонь.


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