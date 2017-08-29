Боевики продолжают нарушать режим тишины

Только за прошедшие сутки противник 19 раз открывали огонь по украинским позициям. Потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, в конце дня, понедельника, 28 августа, незаконные вооруженные формирования продолжили одиночные обстрелы позиций сил АТО. Учитывая прямую угрозу жизни наших военных, силы АТО вынуждены были четыре раза открывать ответный огонь.

Вместе с тем, на донецком направлении, в районе Авдеевской промзоны, начиная с шести часов вечера и до полуночи боевики трижды обстреливали позиции ВСУ, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Затем около десятич асов вечера враг выпустил по украинским укреплениям четыре мины калибра 82-мм. Кроме того, зафиксированы факты применения оружия в районе шахты Бутовка, Майорска и Зайцево.

На приморском направлении вечером боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов на окраинах Водяного и Широкино.

На луганском направлении крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие боевиков работали неподалеку Станицы Луганской.

Напомним, заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил вчера, в минских соглашениях нет ни одного положения, в котором сказано, что можно вести ответный огонь.