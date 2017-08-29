300 тысяч украинских семей уже воспользовались "теплыми кредитами"

Страна уже компенсировала примерно два миллиарда гривен. Такие данные в рамках пресс-конференции распространил глава Госагентства энергосбережения С. Савчук. Согласно его словам – сейчас уже примерно 330 тысяч семей Украины использовали программу теплых кредитов.

Этим людям уже было компенсировано около двух миллиардов гривен. Савчук также добавил, что кроме денег на негазовые котлы выплачено также 35 процентов компенсаций на утепление домохозяйств.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине правительство планировало выделить на " теплые кредиты" 730 млн грн.