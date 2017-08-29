В США растет количество жертв урагана "Харви" - ФОТО, ВИДЕО

Власти штата Техас объявили, что, по последним данным, шесть человек погибли возле сильно пострадавшего от стихии города Хьюстон. Ранее сообщалось о пяти погибших.

Вместе с тем президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал ураган "Харви", который обрушился юг страны и вызвал масштабное наводнение, историческим.

При этом он пообещал полную поддержку штатам Техас и Луизиана, которые в настоящее время восстанавливаются после разрушительного шторма. Возможно, такого еще не было, − заявил американский президент.

Напомним, Ураган "Харви" считается самым сильным за последние 12 лет со времен урагана "Катрина", который в 2005 году почти полностью разрушил Новый Орлеан в Луизиане.

Как сообщал УРА-Информ, накануне Трамп ввел режим чрезвычайного положения в штате Луизиана из-за урагана.