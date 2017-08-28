11:42 28.08.2017 | Общество | Новости
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Власти США обнаружили подземный тоннель с территории Мексики

В Мексике нелегалы прорыли огромный тоннель на территорию Соединенных Штатов. Об этом передает The San Diego Union-Tribune.
 

Власти США обнаружили подземный тоннель с территории Мексики

В субботу утром федеральные власти пограничники задержали семерых мексиканцев и 23-х граждан Китая. 

Пограничные службы США обнаружили подземный проход в город Отайя Месса. Неизвестно сколько людей находилось в тоннеле до задержания. Многие бросились обратно в тоннель увидим правоохранителей.

Часть пойманных нелегалов была отправлена на допрос в полицейское отделение в Чула Виста.

Полиция утверждает, что этот тоннель может быть часть хорошо разветвленной сети подземных проходов на территорию США. Незаконное пересечение границ с США в мексиканском уголовном кодексе карается существенным лишением свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее палата представителей США одобрила увеличение расходов на национальную безопасность США, в том числе и деньги на строительство стены с Мексикой.


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