15:20 28.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Винницкой области ограбили станцию АЗС

В Винницкой области полицейские задержали преступника, ограбившего заправочную станцию.

В Винницкой области ограбили станцию АЗС

В полицейское ведомство поступило уведомление о вооруженном налете на местную автозаправочную станцию (АЗС).

Согласно полученым показаниям, мужчина с пистолетом ворвался в помещение и стал угрожать кассиру. Нанеся ему удар по голове, разбойник забрал личный мобильный телефон работника станции, а также выручку на сумму одной тысячи гривен.

Как выяснилось позже, камеры наблюдения зафиксировали номер и модель автомобиля преступника. В результате проведенной полицией спецоперации бандит был пойман в считанные часы.

Как признался мужчина, он находился в состоянии алкогольного опьянения и не отдавал себе отчет о содеянном. Мужчина рассказал, что отдыхал вместе с товарищами и поехал заправить автомобиль.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в  Виннице трое вооруженных лиц напали на ювелирный магазин. Скрыться преступникам не удалось.


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