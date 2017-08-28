В Винницкой области ограбили станцию АЗС

В полицейское ведомство поступило уведомление о вооруженном налете на местную автозаправочную станцию (АЗС).

Согласно полученым показаниям, мужчина с пистолетом ворвался в помещение и стал угрожать кассиру. Нанеся ему удар по голове, разбойник забрал личный мобильный телефон работника станции, а также выручку на сумму одной тысячи гривен.

Как выяснилось позже, камеры наблюдения зафиксировали номер и модель автомобиля преступника. В результате проведенной полицией спецоперации бандит был пойман в считанные часы.

Как признался мужчина, он находился в состоянии алкогольного опьянения и не отдавал себе отчет о содеянном. Мужчина рассказал, что отдыхал вместе с товарищами и поехал заправить автомобиль.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Виннице трое вооруженных лиц напали на ювелирный магазин. Скрыться преступникам не удалось.