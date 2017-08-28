В Техасе из-за урагана "Харви" закрыли 250 дорог

Власти и спасательные службы до сих продолжают бороться с последствиями продолжающихся ливней в Хьюстоне, Виктории и Корпус-Кристи. Как сообщает Reuters, цитируя слова губернатора штата Грэга Эббота, синоптики прогнозируют сильные дожди и далее.

В связи с чем местные власти приняли решение задействовать в операциях по ликвидации последствий стихийного бедствия около трех тысяч военнослужащих Национальной гвардии. Губернатор также подтвердил, что в результате урагана, который обрушился на штат в конце прошлой недели, уже погибли пять человек.

"Харви" считается самым мощным ураганом за последние 12 лет. В результате стихии около 211 тысяч человек остались без электричества, 30 человек считаются пропавшими без вести, еще около 30 человек получили травмы, - пояснил он, добавив, что президент США Дональд Трамп объявил в Техасе режим стихийного бедствия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из районов города Хьюстон, которые пострадали от наводнения, вызванного ураганом " Харви", власти начали эвакуацию людей. По состоянию на вечер воскресенья, 27 августа, уже эвакуировано около тысячу человек.