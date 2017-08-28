В понедельник в Украине пройдут дожди с грозами

В связи с чем в Украине сегодня пройдут дожди с грозами, лишь ночью в юго-восточных областях, а днем в западной и северной части без существенных осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 метров на секунду. Днем в северной половине порывы 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 26-32 теплых градусов.

В Киеве сегодня ночью и утром дождь. Днем синоптики осадков не обещают. Температура воздуха ночью составит 15-17 градусов тепла, Днем будет от 18 до 20 градусов со знаком плюс.

На западе Украины утром дождь, днем сухо и тепло. Ночная температура воздуха будет от 11 до 18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17-23 градусов.

На севере страны в понедельник утром дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-19 градусов. Днем будет от 15 до 22 градусов со знаком плюс.

В центре сегодня также кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 12-18 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 20-27 градусов.

На востоке Украины утром и днем кратковременный дождь. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-20 градусов. Днем воздух раскалится до 26-32 градусов.

На юге страны утром и днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-20 градусов. Днем воздух раскалится до 26-32 градусов.

В Крыму сегодня сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов тепола. Днем будет от 26 до 31 градуса выше нуля.