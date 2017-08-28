В минских соглашениях положения, разрешающего ответный огонь, нет - Хуг

Об этом в понедельник, 28 августа, в интервью изданию "Деловая столица" заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. По его словам, в новостях неоднократно можно услышать, что стороны не начинали открывать огонь, а делали это ответ.

Но ответный огонь это тоже огонь! Любой огонь является нарушением режима прекращения огня. И исключений здесь нет, - заявил Хуг, добавив, что в случае, когда стороны ведут огонь сложно определить кто начал стрельбу, а кто ведет огонь в ответ.

Он также подчеркнул, что есть множество причин ведения огня, но в этой ситуации надо понять главное - любое ведение огня должно быть остановлено.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, миссия ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях после установления так называемого " школьного перемирия".