В Луизиане из-за урагана "Харви" объявили чрезвычайную ситуацию

Как сообщает Washington Post, Трамп также приказал федеральной службе помощи принять усилия по реагированию на шторм. При этом издание пишет, что Трамп выдал распоряжение после того, как губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс попросил у него о помощи, сославшись на предупреждение Национальной метеорологической службы о том, что предстоящие осадки могут представлять серьезную опасность для жизни и имущества граждан.

По его словам, инцидент имеет такую ​​серьезность и масштабность, что эффективное восстановление выходит за рамки возможностей государства и местных органов власти и что необходима дополнительная федеральная помощь, пояснил Эдвардс свои действия, добавив, что шторм приближается к Луизиане в течение следующих 48 часов и вызывает сильные ливни и потенциально опасные для жизни людей наводнения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует во вторник, 29 августа, посетить пострадавший от урагана Техас.