15:31 28.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Черниговской области пройдут военные учения

Вооруженные силы Украины предупреждают жителей Черниговской области о передвижении военной техники и учебных стрельбах.

В Черниговской области пройдут военные учения

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования Север Сухопутных войск ВСУ.

По информации ведомства, маневры пройдут на территории полигона в Гончаровском в период с 29 августа по первое сентября.

В связи с этим руководство учений призывает местных жителей сохранять спокойствие и избегать передвижений в направлении полигона. Также ВСУ напоминают о том, что несанкционированное проникновение на территорию воинских частей запрещено. 

"Личный состав, который привлекается к несению службы в суточном наряде и карауле, согласно Военным уставам, вправе применять оружие во время несения службы", - говорится в сообщении.

Жителей города также просят сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах в местах расположения войск и рядом с военными объектами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", латвийское руководство ожидает пограничных провокаций в ходе российско-белорусских военных учений - "Запад-2017".


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