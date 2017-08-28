20:32 28.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100172417:Polishuk

Суд отпустил Будника под залог

Арестованный за взятку начальник Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергей Будник вышел из Лукьяновского следственного изолятора.

Суд отпустил Будника под залог

Его отпустили под залог, назначенный судом. Как сообщает "Громадське", Печерский районный суд Киева в понедельник, 28 августа, избрал Буднику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью уплаты залога в размере 128 тысяч гривен.

Напомним, Будника и посредника задержали на взятке 22 августа. Начальник ГСО кроме официальных платежей за физическую охрану требовал еще более 80 000 ежемесячно.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня, суд арестовал начальника Департамента полиции охраны Национальной полиции Сергея Будника и его посредника по ходатайству ГПУ. Вместе с тем суд дал обоим возможность внести залог в размере 128 тысяч гривен каждому.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив