Суд отпустил Будника под залог

Его отпустили под залог, назначенный судом. Как сообщает "Громадське", Печерский районный суд Киева в понедельник, 28 августа, избрал Буднику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью уплаты залога в размере 128 тысяч гривен.

Напомним, Будника и посредника задержали на взятке 22 августа. Начальник ГСО кроме официальных платежей за физическую охрану требовал еще более 80 000 ежемесячно.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня, суд арестовал начальника Департамента полиции охраны Национальной полиции Сергея Будника и его посредника по ходатайству ГПУ. Вместе с тем суд дал обоим возможность внести залог в размере 128 тысяч гривен каждому.