Шуфрич вернулся из отпуска и прокомментировал ДТП с сыном - ВИДЕО

В понедельник, 28 августа, он впервые прокомментировал аварию с участием его сына. Как заявил политик журналистам Главкома, есть надежда на спасение пострадавшего в аварии.

В настоящее время готовится его транспортировка в частную клинику. При этом Шуфрич-старший уточнил, что на момент происшествия он был в отпуске, но узнав об инциденте, прервал его и вернулся в Киев.

Он также отметил, что провел переговоры с израильскими врачами. Дай Бог здоровья и сил Алексею. Сейчас готовим его к перевозке из государственной больницы в частную клинику. Даст Бог, наши врачи и израильские специалисты его спасут. Это главное. Все остальное – второстепенное, – сказал он.



Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 августа в центре Киева на улице Шота Руставели на пешеходном переходе сын народного депутата Нестора Шуфрича, находясь за рулем автомобиля Bentley, сбил 31-летнего пешехода. По предварительным данным, он в реанимации в тяжелом состоянии.