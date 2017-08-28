Пожар на мусорном полигоне в Мариуполе

В городе Мариуполе Донецкой области произошло возгорание свалки с бытовыми отходами. Об этом передает ГСЧС.
Сотрудники диспетчерской службы получили сообщение о пожаре на местном полигоне бытовых отходов в Мариуполе.
В результате было зафиксировано возгорание сухой травы на площади 1,6 га и мусора на площади 0,04 га.
Сообщается, что пожар возник около 16-45. Пожарные прибыли на место в 17-00, а пожар удалось локализировать в 17-28. Полностью огонь был потушен в девять часов вечера.
Устанавливаются возможные причины возникновения пожара. Рассматриваются варианты с поджегом.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее, 9 августа, около села Времевка в Донецкой области произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов.