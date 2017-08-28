10:20 28.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пожар на мусорном полигоне в Мариуполе

В городе Мариуполе Донецкой области произошло возгорание свалки с бытовыми отходами. Об этом передает ГСЧС.

Пожар на мусорном полигоне в Мариуполе

Сотрудники диспетчерской службы получили сообщение о пожаре на местном полигоне бытовых отходов в Мариуполе.

В результате было зафиксировано возгорание сухой травы на площади 1,6 га и мусора на площади 0,04 га.

Сообщается, что пожар возник около 16-45. Пожарные прибыли на место в 17-00, а пожар удалось локализировать в 17-28. Полностью огонь был потушен в девять часов вечера.

Устанавливаются возможные причины возникновения пожара. Рассматриваются варианты с поджегом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее, 9 августа, около села Времевка в Донецкой области произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов.


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