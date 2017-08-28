Полиция Днепропетровской области задержала инспектора рыбного патруля

Чиновник предлагал следователю национальной полиции взятку в размере двух тысяч долларов. За эти день он просил не привлекать его к уголовной ответственности.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в августе мужчина предложил следователю прокуратуры области взятку. Накануне он попался на совершении незаконного промышленного вылова рыбы из водоемов города Кривого Рога.

Сегодня во время передачи денежных средств злоумышленник был разоблачен и задержан правоохранительными органами. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении указанного преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепре на взятке в десять тысяч долларов задержали старшего следователя областного управления полиции.