Покровск отгулял День города с иностранными звёздами и воздушным шаром

Свой 142-летний день рождения город по традиции отмечал два дня - 26 и 27 августа. В субботу, 26 августа, в главном парке города - "Юбилейном" - городские власти наградили за достижения в различных отраслях выдающихся жителей Покровска - от горняков и педагогов, до бизнесменов и правоохранителей. Также в этот день, и на следующий в Покровске прошли многочисленные спортивные соревнования - первенство по футболу, пляжному волейболу, дзюдо и т. д.

Все желающие получили возможность посмотреть на город с высоты птичьего полёта, поднявшись в небо на воздушном шаре. Кроме того, в воскресенье, 27 августа, в городе прошла запись телешоу "Караоке на Майдане" с Игорем Кондратюком. Он же стал ведущим праздничного концерта, на котором выступали такие звёзды, как Наталья Валевская, Злата Огневич, «Estradarada» и Дан Балан. По традиции, праздник завершился фейерверком.

"День Города и День Шахтёра - не просто праздник, - комментирует покровский городской голова Руслан Требушкин, - но и отличный повод подвести итоги и вновь убедиться, что жители Покровска сообща, как один человек, болеют за родной город. Мы вместе работаем, вместе делаем Покровск чище, красивее, комфортнее и уютнее - а теперь вместе отдыхаем. Очень приятно, что мы имеем возможность отметить лучших представителей трудовых коллективов. Хочу всем пожелать мира, добра и процветания нашему городу".