Начальник охраны полиции Будник взят под стражу

Об этом сообщает пресс-служба Генереальной прокуратуры Украины (ГПУ).

Согласно информации в уведомлении, ходатайство было отправлено в прокуратуру 25 августа 2017 года. Суд избрал меру пресечения в виде держания под стражей с правом выкупа на сумму 128 тыс. гривен. Такие меры приняты на время ведения досудебного расследования в деле Будника.

Кстати, на прошлой недели на получении материальных средств в размере 96 тыс. гривен был задержан глава Департамента охраны Национальной полиции Сергей Будник.

Посреднику, который участвовал во время дачи неправомерной выгоды сотрудники Печерского суда также избрали меру пресечения в виде стражи с правом внесения залога.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 22 августа, погорел на взятке глава Департамента охраны Национальной полиции Сергей Будник. Сотрудник службы требовал кроме официальных платежей более 80 тысяч гривен ежемесячно за предоставление услуг по физической охране.