Начались тестирования портала вакансий в органах власти, - Гройсман

Большой портал вакансий будет открыт в рамках проведения административной реформы. Об этом в понедельник, 28 августа, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, глава правительства считает важным обновление кадров в органах власти, потому что без изменений в системе государственного управления "невозможно провести капитальный ремонт страны".

По его словам, реформирование первых десяти министерств стартует в ближайшее время. И уже этой осенью в обновленной структуре мы откроем до тысячи вакансий, на которые выберем лучших из лучших, настоящих лидеров изменений, - пояснил Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман уверен, что Украина имеет все предпосылки, чтобы стать следующей Start-up нацией. Это хорошая цель для нас и я полностью убежден в ее досягаемости. Такое мнение в воскресенье, 27 августа, на своей страничке в Facebook высказал премьер-министр.