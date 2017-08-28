На Херсонщине объявлено штормовое предупреждение

Такие данные недавно были распространены в Управлении по связям с общественностью Херсонского горсовета. Согласно данным, которые были предоставлены специалистами по гидрометеорологии, по Херсону в ближайшие несколько часов, а также и по всему региону будут грозы и дождь. Подобные погодные условия в регионе будут сохраняться до конца дня 28-го августа – также говорится в сообщении горсовета.

Как сообщал УРА-Информ, убыток от урагана Харви, который недавно обрушился на несколько регионов США, может нанести американской экономике ущерба на 40 миллиардов долларов – согласно подсчетам специалистов.