12:38 28.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Херсонщине объявлено штормовое предупреждение

На Херсонщине недавно объявили штормовое предупреждение. 

На Херсонщине объявлено штормовое предупреждение

Такие данные недавно были распространены в Управлении по связям с общественностью Херсонского горсовета. Согласно данным, которые были предоставлены специалистами по гидрометеорологии, по Херсону в ближайшие несколько часов, а также и по всему региону будут грозы и дождь. Подобные погодные условия в регионе будут сохраняться до конца дня 28-го августа – также говорится в сообщении горсовета.

Как сообщал УРА-Информ, убыток от урагана Харви, который недавно обрушился на несколько регионов США, может нанести американской экономике ущерба на 40 миллиардов долларов – согласно подсчетам специалистов.


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