На Донетчине обнаружен тайник со взрывчаткой

Также в данном тайнике были обнаружены боеприпасы. Такие данные распространили в пресс-службе СБУ. Данный тайник оборудовали в части сельской больницы, которая была ранее разрушена. Оперативники выявили прямо посреди мусора ящик с тротилом, а также около семи тысяч патронов 7,62 калибра, гранаты.

Согласно данным СБУ - тайник предназначался для диверсионной группы террористической организации "ДНР". По факту его выявления уже открыто производство.

Как сообщал УРА-Информ, в августе 2017 г. в пункте Новотроицкое задержали перевозчика боеприпасов.