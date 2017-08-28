11:14 28.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донетчине обнаружен тайник со взрывчаткой

Сотрудники СБУ недавно выявили в селе Гранитное, что на Донетчине, тайник со взрывчаткой.

На Донетчине обнаружен тайник со взрывчаткой

Также в данном тайнике были обнаружены боеприпасы. Такие данные распространили в пресс-службе СБУ. Данный тайник оборудовали в части сельской больницы, которая была ранее разрушена. Оперативники выявили прямо посреди мусора ящик с тротилом, а также около семи тысяч патронов 7,62 калибра, гранаты.

Согласно данным СБУ - тайник предназначался для диверсионной группы террористической организации "ДНР". По факту его выявления уже открыто производство.

Как сообщал УРА-Информ, в августе 2017 г. в пункте Новотроицкое задержали перевозчика боеприпасов.


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