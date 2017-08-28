Министр энергетики США Рик Перри отменил визит в Украину

Визит был запланирован на конец августа. Вместе с тем из-за урагана "Харви" глава энергетического ведомства США принял решение остаться в стране.

Как сообщает Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, визит Перри в Украину перенесено в связи с преодолением последствий урагана "Харви. Отменены также и все мероприятия по представлению Стратегии национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", которое должно было пройти в Киеве с участием Перри 31 августа.

Перри также отменил запланированный на понедельник, 28 августа, визит в Казахстан, - пояснили в ведомстве.

Напомним, в результате урагана "Харви", который обрушился на штат Техас, погибли пять человек.

Как сообщал УРА-Информ, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник, 28 августа, объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Луизиана, такое решение принято в связи с надвигающимся на штат ураган "Харви".