02:00 27.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Ровно пройдет фестиваль кузнецов

В Ровно 26-го августа стартует шестой международный фестиваль кузнецов.

В Ровно пройдет фестиваль кузнецов

Так, фестиваль кузнецов будет носить название "Металлическое сердце Украины". Основная идея данного мероприятия - "театр абсурда". Эти сведения распространила организатор Нина Крока.

Согласно ее сообщению - участники фестиваля будут ковать детали для главной фигуры на эту тему. Она будет установлена 27 августа на аллее кованых фигур прямо в центре Ровно. Особенность же этого фестиваля - кузнецы приступят к работе только после 21:00, когда будут семерки. Именно в таком случае для зрителей получится мистическая атмосфера – сказала Крока.

Как сообщал УРА-Информ, в столичном парке "Победа" стартовал фестиваль плавающих клумб.


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