В Индии во время протестов погибли 38 человек - ФОТО

Люди вышли на улицу из-за обвинения главы секты "Дера Сауча Савда" Гуру Рам Рахим Синга в изнасиловании. В результате столкновений 38 человек погибли.

Еще около 200 человек получили травмы. Как сообщает Reuters, ссылаясь на местных чиновников силы безопасности оцепили тюрьму в Рохтаке, в 70 километрах от Нью-Дели. Именно тут сейчас находится Синг. При этом, по данным чиновников, судья, который осудил Синга, проведет специальное слушание в тюрьме в Рохтаке около трех часов по местному времени в понедельник, чтобы принять решение о наказании, что не позволит его последователям собраться на улицах, как они это делали в пятницу.

Вместе с тем главе секты "Дера Сауча Савда" Гуру Рам Рахим Сингу за изнасилование своих последователей грозит не менее семи лет тюрьмы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Индии в среду утром, 23 августа, скоростной поезд столкнулся с самосвалом. В результате аварии шесть вагонов поезда сошли с рельсов. Во время аварии травмы получили около 50 человек.