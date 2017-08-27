За первое полугодие в Германии отозвали около 1,4 млн автомобилей

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

По информации издания, за первое полугодие 2017 из-за конструкторских или технических недостатков также было отозвано 341,1 тыс. грузовиков и 13 тыс. автобусов.

Кроме того, соответствующий отзыв затронул также 31 тыс. мотоциклов.

В данный момент пока не сообщается о марке или возраст отозванного транспортного оборудования. При этом правительство Германии отметило, что на начало 2017 года в ФРГ было зарегистрировано 55,6 млн транспортных средств, из которых почти 46 млн - легковые автомобили.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в немецком Нойштадте группа неизвестных злоумышленников угнала автомобильный прицеп, в котором находилось около 20 тонн шоколадной продукции. В часности, было украдено киндер-сюрпризы и банки с "нутеллой".