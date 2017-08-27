За первое полугодие в Германии отозвали около 1,4 млн автомобилей

В течение полугода Федеративная республика Германия отозвала примерно 1,4 млн легковых автомобилей. Причиной таких действий стали прежде всего соображения безопасности на дорогах.
Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.
По информации издания, за первое полугодие 2017 из-за конструкторских или технических недостатков также было отозвано 341,1 тыс. грузовиков и 13 тыс. автобусов.
Кроме того, соответствующий отзыв затронул также 31 тыс. мотоциклов.
В данный момент пока не сообщается о марке или возраст отозванного транспортного оборудования. При этом правительство Германии отметило, что на начало 2017 года в ФРГ было зарегистрировано 55,6 млн транспортных средств, из которых почти 46 млн - легковые автомобили.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в немецком Нойштадте группа неизвестных злоумышленников угнала автомобильный прицеп, в котором находилось около 20 тонн шоколадной продукции. В часности, было украдено киндер-сюрпризы и банки с "нутеллой".