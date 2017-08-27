16:35 27.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня Украина скорбит по Богдану Ступке, которому исполнилось бы 76 лет - ВИДЕО

Сегодня, 27 августа, великому украинскому актеру театра и кино Богдану Ступке исполнилось бы 76 лет. По этому поводу весь украинский народ будет отмечать годовщину со Дня рождения легендарного артиста.

Сегодня Украина скорбит по Богдану Ступке, которому исполнилось бы 76 лет - ВИДЕО

Отметим, что умер Богдан Ступка на 71-м году жизни в столичной клинике Феофания. Причиной смерти стал сердечный приступ на фоне запущенного рака костей.

Кстати, в честь Богдана Ступки переименовали улицы в Виннице, Буче, Борисполе, Желтых Водах, Запорожье, Синельниково, Таврийске и Покровске.

При этом в ночь на 67-й день рождения Богдана Ступки в Андрушивской астрономической обсерватории открыли астероид 269252 Богданступка.

А в прошлом году Укрпочта ввела в обращение художественную почтовую марку, посвященную Богдану Ступке.

К сожалению, великий актер не успел увидеть свою правнучку Богдану, которую в апреле этого года внуку актера, Дмитрию Ступке, подарила его супруга Полина Логунова. 

Добавим, что Богдан Ступка родился 27 августа 1941 года в пгт Куликов. Выдающийся актер и лауреат Шевченковской премии умер 22 июля 2012 года. Герой Украины похоронен на центральной аллее Байкового кладбища.

Ура-Информ также скорбит по ушедшему из жизни актеру и приносит соболезнования родным и близким.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на 85-м году жизни умер американский актер, общественный деятель, писатель и комик Дик Грегори.


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