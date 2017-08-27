Сегодня Украина скорбит по Богдану Ступке, которому исполнилось бы 76 лет - ВИДЕО
Сегодня, 27 августа, великому украинскому актеру театра и кино Богдану Ступке исполнилось бы 76 лет. По этому поводу весь украинский народ будет отмечать годовщину со Дня рождения легендарного артиста.
Кстати, в честь Богдана Ступки переименовали улицы в Виннице, Буче, Борисполе, Желтых Водах, Запорожье, Синельниково, Таврийске и Покровске.
При этом в ночь на 67-й день рождения Богдана Ступки в Андрушивской астрономической обсерватории открыли астероид 269252 Богданступка.
А в прошлом году Укрпочта ввела в обращение художественную почтовую марку, посвященную Богдану Ступке.
К сожалению, великий актер не успел увидеть свою правнучку Богдану, которую в апреле этого года внуку актера, Дмитрию Ступке, подарила его супруга Полина Логунова.
Добавим, что Богдан Ступка родился 27 августа 1941 года в пгт Куликов. Выдающийся актер и лауреат Шевченковской премии умер 22 июля 2012 года. Герой Украины похоронен на центральной аллее Байкового кладбища.
Ура-Информ также скорбит по ушедшему из жизни актеру и приносит соболезнования родным и близким.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на 85-м году жизни умер американский актер, общественный деятель, писатель и комик Дик Грегори.