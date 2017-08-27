Полиция открыла дело по факту ДТП с сыном Шуфрича

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

По информации ведомства, в Печерском районе Киева автомобиль "Бентли" на пешеходном переходе сбил мужчину.

"Пострадавшего с травмами тела "скорая" доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Как выяснили столичные полицейские, на момент аварии в салоне иномарки вместе с водителем 1994 года рождения находился его друг. Во время общения с правоохранителями водитель прошел тест на определение состояния опьянения и прошел исследования в больнице: результаты показали, что мужчина трезв.

Кроме того, у него взяли анализы для установления наличия наркотического опьянения.

Согласно словам медиков, у пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма, переломы предплечья и голени.

Сейчас следователи начали уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на столичном проспекте Победы произошла авария, погибла женщина.