Боевики в воскресенье существенно уменьшили обстрелы

Так с начала дня было зафиксировано 13 случаев открытия огня на Донбассе. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра антитеррористической операции, сегодня в районе проведения АТО ситуация оставалась относительно стабильной.

В целом противник не применял вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров. Наиболее активные провокации были зафиксированы в районе поселка Водяное на приморском направлении.

На донецком направлении враг несколько раз бил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по Авдеевской промзоне. А около четырех часов дня боевики выпустили три мины калибра 82 миллиметра. Также стрелковое оружие противника работало неподалеку Зайцевого.

На луганском направлении с начала суток сохранялась тишина.

Вместе с тем, по данным штаба начиная с полуночи, украинские военные не применяли оружие.

Напомним, двое украинских силовиков в течение суток получили различные ранения. В первые сутки "школьного перемирия" на востоке нашей страны не прошли спокойно.