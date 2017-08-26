В Украине существенно похолодает

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Дожди если и будут, то аж вечером на западе и севере. В Киеве +26+27 градусов, солнечно, вечером набегут облачка, поздно вечером может быть небольшой дождь", - пишет эксперт.

В Киеве 28 августа прогнозируют дожди с грозами. Температура ночью около 17 градусов, днем 26-28 градусов.

Во Львове в понедельник ожидаются осадки. Температура ночью 15-17 градусов, днем 23-25 градусов.

В Одессе со следующей недели будет пасмурно. Температура ночью 19-21 градусов, днем 29-31 градусов.

В Харькове в понедельник сохранится сухая погода. Температура ночью 14-16 градусов, днем 26-28 градуса.

В Днепре 28 августа также без осадков. Температура ночью 16-18 градусов, днем 29-31 градусов.

В Карпатах в понедельник будут дожди с грозами. Температура ночью 16-18 градусов, а днем поднимется до 27-29 градусов.