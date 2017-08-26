10:20 26.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Днепре похитили мужчину

Правоохранителям н.п. Днепр недавно сообщили про похищение человека. 

В Днепре похитили мужчину

Недавно эти данные распространили в местной патрульной полиции. Согласно данным – двое неизвестных злоумышленников внезапно начали избиение третьего мужчины, после чего его силой заставили сесть в авто белого цвета. После этого авто уехало в направлении н.п. Запорожье.

Патрулируя шоссе, полицейские скоро нашли похожее по описанию авто. Машина была вскоре остановлена, в ней было двое неизвестных, а также похищенный. У последнего заметили телесные повреждения. Для него вызвали медиков и вскоре мужчина был доставлен в больницу.

Как сообщал УРА-Информ, на Киевщине в июле псевдополицейские похитили мужчину.


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