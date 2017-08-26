В Днепре похитили мужчину

Недавно эти данные распространили в местной патрульной полиции. Согласно данным – двое неизвестных злоумышленников внезапно начали избиение третьего мужчины, после чего его силой заставили сесть в авто белого цвета. После этого авто уехало в направлении н.п. Запорожье.

Патрулируя шоссе, полицейские скоро нашли похожее по описанию авто. Машина была вскоре остановлена, в ней было двое неизвестных, а также похищенный. У последнего заметили телесные повреждения. Для него вызвали медиков и вскоре мужчина был доставлен в больницу.

Как сообщал УРА-Информ, на Киевщине в июле псевдополицейские похитили мужчину.