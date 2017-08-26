Правоохранители Донетчины трудятся в усиленном режиме

Так, на Донетчине в выходные дни 26 и 27 августа будет задействовано для охраны порядка около 1500 правоохранителей. Такие данные распространили представители местной Нацполиции.

Согласно данным – по причине массовых мероприятий порядок будут охранять более активно. Сейчас охраняют блокпосты, а также места скопления граждан, вокзалы. Было задействовано максимальное число средств, а также сил полиции. Им поможет также Нацгвардия и пограничники.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе боевики продолжают нарушать школьное перемирие – сообщали в гражданской администрации региона.