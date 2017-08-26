На Ровенской АЭС отключен энергоблок

Так, 25 августа в 15:53 энергоблок номе четыре (ВВЭР-1000) Ровенской атомной электростанции оказался отключен от сети – путем срабатывания автозащиты генератора. Такие данные распространила ранее Национальная энергогенерирующая компания.

Указанное событие уже было квалифицировано на уровне "ноль - вне шкалы" – согласно шкале классификации ядерных событий INES. Радиационное, а также противопожарное состояние на указанной АЭС и прилегающих территориях изменено не было и находится в рамках действующих норм – подчеркнули при этом в компании.

Как сообщал УРА-Информ, ранее энергоблок был отключен на Запорожской АЭС.