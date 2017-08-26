09:52 26.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100172268:mysnichenko

На Ровенской АЭС отключен энергоблок

На объекте Ровенской АЭС на данный момент ведется поиск, а также устранение причин отключения.

На Ровенской АЭС отключен энергоблок

Так, 25 августа в 15:53 энергоблок номе четыре (ВВЭР-1000) Ровенской атомной электростанции оказался отключен от сети – путем срабатывания автозащиты генератора. Такие данные распространила ранее Национальная энергогенерирующая компания.

Указанное событие уже было квалифицировано на уровне "ноль - вне шкалы" – согласно шкале классификации ядерных событий INES. Радиационное, а также противопожарное состояние на указанной АЭС и прилегающих территориях изменено не было и находится в рамках действующих норм – подчеркнули при этом в компании.

Как сообщал УРА-Информ, ранее энергоблок был отключен на Запорожской АЭС.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив