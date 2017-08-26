09:24 26.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе террористы за сутки 18 раз открыли огонь

Двое украинских силовиков в течение суток получили различные ранения.

На Донбассе террористы за сутки 18 раз открыли огонь

Известно, что в первые сутки "школьного перемирия" на востоке нашей страны не прошли спокойно. Эти сведения распространил недавно пресс-центр штаба АТО – с помощью социальной сети.

Стало известно, что в дневное время суток количество вооруженных провокаций боевиков было минимальным, а уже к вечеру террористы свои обстрелы позиций ВСУ активизировали. Таким образом, в целом за прошлые сутки незаконные формирования 18-ть раз начинали обстрел. В результате ранены были двое силовиков. К примеру, напряженной ситуация оставалась около промзоны н.п. Авдеевка.

Как сообщал УРА-Информ, террористы Донбасса все так же не соблюдают "школьное перемирие".


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