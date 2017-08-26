03:00 26.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе террористы не соблюдают "школьное перемирие"

На сегодняшний день непросто ждать, что незаконные формирования на востоке будут соблюдать "школьное перемирие".

На Донбассе террористы не соблюдают

Такое заявление сделал глава Донецкой гражданской администрации Павел Жебривский. Согласно его сообщению – сейчас не на 100 процентов соблюдается террористами перемирие. Обстрелов стало немного меньше, однако около Бутовки недавно обнаружили троих раненых силовиков. В основном это были перестрелки, около Чермалыка стреляли из минометов. Однако власть Украины все же надеется, что боевики начнут соблюдать перемирие.

Как сообщал УРА-Информ, в течение суток в местах, где проводится АТО, за сутки было трое раненых силовиков. Террористы 22 раза открывали огонь в сторону ВСУ.


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