На Донбассе террористы не соблюдают "школьное перемирие"

Такое заявление сделал глава Донецкой гражданской администрации Павел Жебривский. Согласно его сообщению – сейчас не на 100 процентов соблюдается террористами перемирие. Обстрелов стало немного меньше, однако около Бутовки недавно обнаружили троих раненых силовиков. В основном это были перестрелки, около Чермалыка стреляли из минометов. Однако власть Украины все же надеется, что боевики начнут соблюдать перемирие.

Как сообщал УРА-Информ, в течение суток в местах, где проводится АТО, за сутки было трое раненых силовиков. Террористы 22 раза открывали огонь в сторону ВСУ.