08:00 26.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Авиакомпания-лоукостер запустит новые рейсы из Киева в Европу

Новые рейсы авиакомпания-лоукостера Wizz Air будут летать из Киева в Польшу, Данию и Германию. Об этом сообщает ЦТС.

Авиакомпания-лоукостер запустит новые рейсы из Киева в Европу

Согласно недавно полученным сведениям, 25 августа открывается направление в столицу Дании Копенгаген. В свою очередь 26 августа стартует рейс из Жулян в немецкий аэропорт Франкфурт-Хан, а вот 27 августа - в Нюрнберг.

Стоить отметить, что вчера, 25 августа, Wizz Air запустил рейсы из Жулян в польские города Люблин и Познань. Таким образом авиакомпания увеличит количество обслуживаемых маршрутов из аэропорта "Киев" в Польшу с четырех до шести.

В связи с запуском новых рейсов в четверг, 24 августа, в Киев прибыл второй самолет Wizz Air, который будет базироваться в Украине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", самолеты НАТО пытались сопроводить самолет министра обороны РФ над нейтральными водами Балтийского моря, когда он следовал в Калининград. Но его "отогнал" российский истребитель Су-27.


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