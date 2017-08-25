09:26 25.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО в течение суток ранены трое силовиков

Террористы 22 раза обстреливали позиции ВСУ.

В зоне АТО в течение суток ранены трое силовиков

Так, незаконные формирования на востоке - в зоне проведения АТО в течение суток 22 раза нарушали перемирие, в итоге трое украинских силовиков получили ранения. Такие данные распространил пресс-центр штаба АТО – в социальной сети.

Согласно этому сообщению, после 18-ти вечера оккупационные группировки все так же применяли вооружения, 100 миллиметров калибра и вели военные действия в районе промзоны н.п. Авдеевка. До 24-ех часов боевики со стороны Ясиноватой, а также Яковлевки обстреливали пункты ВСУ из гранатометов и прочего оружия, силовики также отвечали плотным огнем.

Как сообщал УРА-Информ, Петр Порошенко заявлял, что ВСУ готовы дать врагу отпор.


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