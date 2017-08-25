В зоне АТО в течение суток ранены трое силовиков

Так, незаконные формирования на востоке - в зоне проведения АТО в течение суток 22 раза нарушали перемирие, в итоге трое украинских силовиков получили ранения. Такие данные распространил пресс-центр штаба АТО – в социальной сети.

Согласно этому сообщению, после 18-ти вечера оккупационные группировки все так же применяли вооружения, 100 миллиметров калибра и вели военные действия в районе промзоны н.п. Авдеевка. До 24-ех часов боевики со стороны Ясиноватой, а также Яковлевки обстреливали пункты ВСУ из гранатометов и прочего оружия, силовики также отвечали плотным огнем.

Как сообщал УРА-Информ, Петр Порошенко заявлял, что ВСУ готовы дать врагу отпор.